СМИ: народный артист Юрий Соломин экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России, народный артист СССР Юрий Соломин попал в больницу.

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Как сообщает РЕН ТВ , звезда советского и российского кинематографа и сцены был экстренно доставлен в одну из московских клиник.

По информации телеканала, у актера в последние дни была высокая температура. Он самостоятельно вызвал скорую помощь, бригада которой и рекомендовала народному любимцу поехать в больницу.

Отмечается, что медики расценивают состояние Соломина как тяжелое.

Артисту 84 года. В его фильмографии шесть десятков кинокартин, среди которых «Сердце матери», «Красная палатка», «Адъютант его превосходительства», «Моя жизнь», «Блокада», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Свет в окне», «Тайна виллы «Грета»», «ТАСС уполномочен заявить…», «Софья Ковалевская», «Сувенир для прокурора», «Московская сага», «Поцелуи падших ангелов», «Мальтийский крест», «Исаев», «Бульварное кольцо».