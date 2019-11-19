Евро-2020. Определились еще два участника финальной стадии

В понедельник, 18 ноября, завершился отборочный турнир к Евро-2020 в группах D, F, J.

Фото с сайта УЕФА

Стали известны еще два участника финальной стадии первенства континента — места в компании 24-х счастливчиков накануне зарезервировали за собой датчане и швейцарцы.

Ранее сообщалось, что на чемпионат Европы уже попали 17 национальных сборных. Таким образом, на сегодня вакантными остаются пять мест.

Сегодня определится один финалист. Его узнают участники группы Е. На данный момент запрыгнуть в последний вагон имеют шансы сразу три сборные — Уэльс (имеет 12 очков), Венгрия (11) и Словакия (10). Заметим, что валлийцы и венгры сыграют между собой в Кардиффе.

Напомним, впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи первенства примут 12 городов: