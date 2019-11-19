В ГАИ рассказали подробности падения «БМВ X5» на парковку

В Госавтоинспекции столицы рассказали некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль «БМВ Х5» упал с одной парковки на другую.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел в воскресенье вечером во дворе дома №11 на улице Романовская Слобода.

В ГАИ рассказали подробности, ссылаясь на показания водителя «БМВ».

По его словам, он с приятелем выпивал в салоне авто. В какой-то момент друзьям стало холодно, и хозяин решил прогреть машину. Однако автомобиль поехал вперед, пробил заграждение, упал, повредив стоявший в низу «Вольво».

Медосвидетельствование показало у водителя 1,7 промилле алкоголя в крови. В отношении него составлены четыре административных протокола