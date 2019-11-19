Помешает ли Медведеву и Румасу договориться гневный спич Лукашенко?

Главам правительств Беларуси и России Сергею Румасу и Дмитрию Медведеву сегодня в Москве предстоит непростой диалог.

В российской столице пройдет заседание Союзного Совмина, в ходе которого будут рассмотрены, в первую очередь, «дорожные карты», которые наработаны.

Кроме этого, есть текущие вопросы, решение которых не должно останавливаться. В частности, как отмечал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, это и бюджетные вопросы, и программы СГ.

Госсекретарь также отметил, что на заседание выносятся вопросы, которые требуют более детальной проработки.

Ранее Румас выражал уверенность, что ему с коллегой удастся снять все вопросы, которые стоят на совместной повестке дня.

В свою очередь Александр Лукашенко на минувшей неделе несколько раз жестко высказался о положении дел в белорусско-российских отношениях.

Сначала он заметил, что считает оскорблением, когда со стороны России в адрес Беларуси звучат обвинения в нахлебничестве. В целом, отметил президент, профильные ведомства находят общий язык, однако, когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, неожиданно возникает множество вопросов.

«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы», — заявил Лукашенко.

Глава государства также предложил напомнить партнерам о системе противовоздушной обороны: «Они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники».

Продолжились тиррады в адрес союзника 17 ноября на избирательном участке. В частности, официальный белорусский лидер заявил, что «каждый год [российские партнеры] подсовывают новые условия», из-за которых «мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем».

«Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — задал глава государства риторический вопрос.

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что это выработанная позиция: «Если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны».

Лукашенко считает, что нынешняя ситуация ненормальна. «Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз», — отметил президент.

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