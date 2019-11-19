Россия заваливает Беларусь новыми легковушками

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По информации Национального статистического комитета, за три квартала этого года на территорию Беларуси их РФ было завезено 58,3 тыс. легковых автомобилей.

Фото pixabay.com

Как сообщается, в денежном выражении импорт составил 903,4 млн долларов.


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Отмечается, что в основном это автомобили известных брендов, заводы по сборке которых находятся на территории нашей восточной соседки, пишут banki24.by.

В 2018 году в Беларуси было продано 48.817 легковых автомобилей, что на 60,2% больше по сравнению с позапрошлым годом.

Бурный рост продаж автомобилей участники рынка объясняют несколькими факторами, в числе основных — доступность финансирования.

Всего на рынке Беларуси в минувшем году было представлено 33 автомобильных бренда. Лидером по продажам стали:

  1. Renault – 11 310 автомобилей;
  2. Lada – 10 481;
  3. Volkswagen – 6983;
  4. Geely – 3304;
  5. Skoda –  3243.

Самыми популярными моделями стали:

  1. Lada Vesta;
  2. Volkswagen Polo;
  3. Renault Logan;
  4. Renault Sandero Stepway;
  5. Renault Duster.

Geely Atlas белорусской сборки оказался на шестом месте.
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Тэги: автопром авторынок

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