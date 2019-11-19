Россия заваливает Беларусь новыми легковушками

По информации Национального статистического комитета, за три квартала этого года на территорию Беларуси их РФ было завезено 58,3 тыс. легковых автомобилей.

Фото pixabay.com

Как сообщается, в денежном выражении импорт составил 903,4 млн долларов.

Отмечается, что в основном это автомобили известных брендов, заводы по сборке которых находятся на территории нашей восточной соседки, пишут banki24.by .

В 2018 году в Беларуси было продано 48.817 легковых автомобилей, что на 60,2% больше по сравнению с позапрошлым годом.

Бурный рост продаж автомобилей участники рынка объясняют несколькими факторами, в числе основных — доступность финансирования.

Всего на рынке Беларуси в минувшем году было представлено 33 автомобильных бренда. Лидером по продажам стали:

Renault – 11 310 автомобилей; Lada – 10 481; Volkswagen – 6983; Geely – 3304; Skoda – 3243.

Самыми популярными моделями стали:

Lada Vesta; Volkswagen Polo; Renault Logan; Renault Sandero Stepway; Renault Duster.

Geely Atlas белорусской сборки оказался на шестом месте.