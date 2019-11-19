Россия заваливает Беларусь новыми легковушками
По информации Национального статистического комитета, за три квартала этого года на территорию Беларуси их РФ было завезено 58,3 тыс. легковых автомобилей.
Как сообщается, в денежном выражении импорт составил 903,4 млн долларов.
Отмечается, что в основном это автомобили известных брендов, заводы по сборке которых находятся на территории нашей восточной соседки, пишут
В 2018 году в Беларуси было продано 48.817 легковых автомобилей, что на 60,2% больше по сравнению с позапрошлым годом.
Бурный рост продаж автомобилей участники рынка объясняют несколькими факторами, в числе основных — доступность финансирования.
Всего на рынке Беларуси в минувшем году было представлено 33 автомобильных бренда. Лидером по продажам стали:
- Renault – 11 310 автомобилей;
- Lada – 10 481;
- Volkswagen – 6983;
- Geely – 3304;
- Skoda – 3243.
Самыми популярными моделями стали:
- Lada Vesta;
- Volkswagen Polo;
- Renault Logan;
- Renault Sandero Stepway;
- Renault Duster.
Geely Atlas белорусской сборки оказался на шестом месте.