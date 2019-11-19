В Польше назвали варианты войны США против России

Война между США и Россией может пройти по двум сценариям. И оба они реальны.

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Как пишет Myśl Polska , согласно первому сценарию, США выполнят массированную атаку по территории РФ, используя, в том числе, ядерное оружия.

Однако одним из вариантов дальнейшего развития событий является большая вероятность нанесения Кремлем сопоставимых ответных мер.

Второй же сценарий, по мнению польского издания, лежит в экономической плоскости. Ожидается, что усиление реальной санкционной политики приведет к «смене политического руководства».

По мнению автора материала, оба варианта являются реалистичными, поскольку Вашингтону может срочно потребоваться «относительно масштабная война».

Россия при этом является наиболее вероятным противником, которого США попытаются себе подчинить, пишет gazeta.ru .

Ранее начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) генерал-майор Анатолий Нестечук рассказал, сколько времени будет у высшего руководства РФ на принятие решения об ответном ударе в случае ракетного нападения на Россию: «Не минуты, не десятки минут — более десятков минут».