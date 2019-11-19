ГАИ по всей стране проводит спецмероприятие

На протяжении почти недели сотрудники Госавтоинспекции будут проводить по всей стране специальное мероприятие.

Как сообщается, акция «Время стать заметным!» пройдет с 19 по 24 ноября и будет направлена на агитацию использования фликеров и жилетов повышенной видимости.

В ПДД закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время (условиях недостаточной видимости) суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано их использование при пересечении проезжей части вне установленных мест.

«В темноте опасность совершения наезда по сравнению со светлым временем суток увеличивается в девять раз, — отметили в ГАИ. — Распространено мнение о том, что фликеры нужно использовать только в сельской местности. Это заблуждение, их необходимо носить и в городе, поскольку в соответствии с ПДД использование световозвращающих элементов — обязанность каждого пешехода, который идет по краю проезжей части дороги в темное время суток. А дорога — это не только автомагистраль, но и улица города, и проезд в дворовой территории».

В дорожной милиции отметили, что фликер делает пешехода заметным в темноте на расстоянии до 400 метров, что позволяет водителю вовремя принять верное решение, чтобы избежать ДТП.

Напомним, что за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до трех базовых величин(а в состоянии алкогольного опьянения — от 3 до 5).

В январе-октябре в Беларуси совершено 2750 происшествий с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы различной степени тяжести. При этом в темное время суток произошло 870 (31.6%) ДТП, в которых 202 (51%) человека получили смертельные травмы, 833 — ранения. Обращает на себя внимание то, что от общего количества погибших в темное время суток — 68,3% составляют уязвимые участники движения — пешеходы, велосипедисты или возчики гужевого транспорта.

Также отметим, что ежедневно на дорогах страны в целях борьбы с нарушителями скоростных режимов выставляются мобильные датчики контроля скоростных режимов. Так, в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Дубко);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);

Гродно (улица Поповича);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);

Гродно (проспект Клецкова).

Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: