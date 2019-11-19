Фотофакт. Под Рогачевом произошло лобовое столкновение легковушки и фургона

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал молодой водитель, случилось в Рогачевском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла накануне во второй половине дня на пятом километре дороги Рогачев — Мадора — Кистени.

Как отмечается, 24-летний парень на «Альфа Ромео» пошел на обгон, выехал на встречку, где врезался в фургон «ГАЗ». С травмами разной степени тяжести водитель легковушки был госпитализирован.

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