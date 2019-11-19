Самозанятые не проявляют интереса к пенсионным взносам, — Костевич

Самозанятые не проявляют интереса к добровольным страховым взносам для получения пенсии после наступления пенсионного возраста.

Как заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич 19 ноября в Палате представителей, представляя депутатам бюджет Фонда социальной защиты на будущий год, «в 2018 году был принят указ, предусматривающий добровольный порядок уплаты самозанятыми страховых взносов в Фонд социальной защиты населения».

По ее словам, Минтруда развернул «большую разъяснительную работу», чтобы молодые люди, которые относятся к самозанятым, уплачивали взносы в ФСЗН.

«Но, увы, добровольной порядок привел к тому, что только 235 человек воспользовались своим правом и стали уплачивать взносы в ФСЗН для получения пенсии в будущем. Это очень маленькая цифра, которая говорит о том, что пока наши самозанятые не проявляют интереса к таким взносам», — сказала Костевич.

Ранее БелаПАН в Министерстве по налогам и сборам сообщили, что на 1 января 2019 года на учете в налоговых органах республики состояло 38,3 тыс. физических лиц, сообщивших о планах осуществлять деятельность по заявительному принципу (самозанятых). За 2018 год их количество увеличилось на 15,3 тыс. человек, то есть более чем на 65%.

Напомним, президентским указом №337 от 19 сентября 2017 года был существенно расширен (с 18 до 30) перечень видов деятельности, которыми могут заниматься граждане, не регистрируясь при этом в качестве индивидуальных предпринимателей.

В перечне были включены виды экономической деятельности, которые фактически осуществлялись физическими лицами в домашних условиях (в частности, парикмахерские и косметические услуги, ремонт часов, обуви, домашней мебели, штукатурные, малярные и стекольные работы).