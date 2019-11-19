Статус Виктора Лукашенко узаконили — он стал полноправным первым вице-президентом НОК

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Виктора Лукашенко избавили от приставки «исполняющий обязанности» в должности первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси.

Фото пресс-службы НОК

Такое решение сегодня было принято на Олимпийском собрании.

Кроме этого, вице-президентом НОК избран глава Белорусской ассоциации каноэ, олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

В исполком НОК избраны Татьяна Дроздовская, Александр Петкевич и Артем Цуран, сообщает пресс-служба комитета.

Ранее отмечалось, что Александр Лукашенко вручил сегодня Екатерине Карстен и Александре Герасимене Почетные знаки Национального олимпийского комитета «За заслуги в развитии олимпийского движения Республики Беларусь».
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Тэги: НОК Олимпийское собрание Персона: Виктор Лукашенко Дмитрий Довгаленок Татьяна Дроздовская Александр Петкевич Артем Цуран

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