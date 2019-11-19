За фальсификацию доказательств против следователя Борисовского РОСК возбудили уголовное дело

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В отношении следователя Борисовского РОСК открыто уголовное производство. Офицера обвиняют в фальсификации доказательств.

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Решение о возбуждении уголовного дела было принято лично председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем после, как сообщает СК, «проверки, проведенной главным управлением процессуального контроля Следственного комитета, включавшей в себя, в том числе, ряд экспертных исследований».

Дело открыто по ч. 2 ст. 395 УК, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

В Следкоме подчеркнули, что правовая оценка будет дана по результатам расследования.

Также в СК отметили, что комитет и в дальнейшем будет жестко искоренять противоправные явления в собственных рядах.
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Тэги: Следственный комитет фальсификация доказательств Персона: Иван Носкевич Город: Борисов

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