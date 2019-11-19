Видеофакт. Олег Соколов пытался покончить собой в день следственного эксперимента

Доцент Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей сожительницы Анастасии Ещенко, в перерыве между следственными действиями пытался покончить с собой. Информацию подтвердил адвокат Соколова.







Подробности громкого убийства с комментарием психолога в спецрепортаже Life :

Ранее Naviny.by сообщали, что Октябрьский районный суд Петербурга арестовал доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении молодой девушки, с которой он сожительствовал.

Профессор обвинял девушку в том, что она стала проявлять агрессию к его детям. «Мы любили друг друга очень сильно и планировали, что поженимся. Но в последнее время стало происходить что‐то странное, при упоминании моих детей она стала беситься», — сказал Олег Соколов про Анастасию Ещенко.

Во время обыска дома у профессора следователи обнаружили женское тело без рук и ног, а также отрезанную голову. Окровавленная пила находилась рядом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как Олега Соколова с двумя женскими руками в рюкзаке достали из воды возле набережной реки Мойки.