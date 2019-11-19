Разбойное нападение в Каменной горке: разыскивается грабитель

/ Происшествия
Просмотров: 645

18 ноября в Минске, около 12.00 в доме по улице Каменногорской, неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на квартиру с целью ограбления.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище) УК РБ. В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливается личность подозреваемого, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

Правоохранители просят тех, кто располагает сведениями об инциденте или узнает мужчину, изображённого на видео, обратиться в УСК по Минску по тел.: 8 (017) 389-55-55.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: разбойное нападение ограбление объявлен в розыск

Другие материалы на эту тему:

Забрали украшения, деньги и записи с камер наблюдения. Как грабили «Яхонт»

Забрали украшения, деньги и записи с камер наблюдения. Как грабили «Яхонт»

Разбойное нападение в Гродно раскрыто через 11 лет

Разбойное нападение в Гродно раскрыто через 11 лет

Попытка ограбления магазина Ziko: преступник скрылся, продавец в больнице

Попытка ограбления магазина Ziko: преступник скрылся, продавец в больнице

Как освобождали заложницу в ТЦ «Счастье»

Как освобождали заложницу в ТЦ «Счастье»