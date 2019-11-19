Разбойное нападение в Каменной горке: разыскивается грабитель

18 ноября в Минске, около 12.00 в доме по улице Каменногорской, неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на квартиру с целью ограбления.







Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище) УК РБ. В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливается личность подозреваемого, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

Правоохранители просят тех, кто располагает сведениями об инциденте или узнает мужчину, изображённого на видео, обратиться в УСК по Минску по тел.: 8 (017) 389-55-55.