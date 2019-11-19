Апелляционный протест на приговор анархисту Полиенко отозван прокурором

Прокурор Александр Король отозвал апелляционный протест на приговор, вынесенный Минским городским судом анархисту Дмитрию Полиенко.

Информация стала известна из письма Мингорсуда, которое 19 ноября получил Полиенко, сообщает правозащитный сайт palitviazni.info.

Ранее Naviny.by сообщали, что 25 октября Минский городской суд признал Полиенко виновным в «особо злостном хулиганстве» (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По амнистии наказание ему сокращается на год. Полиенко также назначено принудительное лечение от алкоголизма, сообщает БелаПАН .

Государственное обвинение запрашивало для Полиенко шесть лет лишения свободы.

11 ноября стало известно, что прокурор Минска Александр Король направил в Верховный суд апелляционный протест на приговор Полиенко.

Отзыв аппеляционного протеста стал для активиста «полной неожиданностью». «Не понимаю одного: если прокурор сейчас отозвал иск, зачем он вообще его подавал?» — цитирует Полиенко правозащитный ресурс.

Как сообщали Naviny.by, Дмитрий Полиенко был арестован 20 марта 2019 года по подозрению в злостном хулиганстве. По версии пострадавшего Алексея Юрина, 13 марта Полиенко распылил ему в лицо газ из баллончика за сделанное замечание о курении в подъезде. Полиенко вину не признал. По словам активиста, ему пришлось применить баллончик в целях самозащиты, так как пьяный Юрин начал драку.