Указ о поддержке экспорта откроет возможности для малого, среднего бизнеса и ИП

Указ № 412 «О поддержке экспорта», подписанный Александром Лукашенко 14 ноября, открывает большие возможности продвижения продукции и услуг для малых, средних предприятий и ИП, заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович.

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Владимир Улахович подчеркнул, что указ направлен на поддержку предприятий самых разных форм собственности. Он отметил, что документ позволяет оказать белорусским небольшим предприятиям и ИП необходимую поддержку на зарубежных отраслевых выставках, технологически ориентированных на один сегмент.

Указ также предполагает компенсацию при получении документов соответствия, сертификацию продукции. «Это очень важное обстоятельство, потому что иногда эти процедуры и барьеры стоят очень дорого. Когда есть поддержка государства — это плюс», — заметил Улахович, сообщает БелаПАН .

По его словам, предприятиям очень важно получить, например, сертификат для поставки продукции в Европейский союз. «Процедура очень сложная, обязывает предприятие улучшить свою управленческую культуру в области качества, изменить маркетинговую политику. Но когда есть такой сертификат, то предприятие готово работать на глобальном рынке и поставлять продукцию в любую страну», — подытожил глава БелТПП.

Как сообщали Naviny.by, указом предусматривается возможность компенсации за счет средств республиканского бюджета до 50% расходов экспортеров на участие в международных специализированных выставках в иностранных государствах. Аналогичная возможность компенсации расходов предусмотрена при проведении оценки соответствия продукции в иностранных государствах.

Размер бюджетных средств на реализацию указа пока неизвестен.