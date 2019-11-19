К январю 2020 года Беларусь будет технически готова к введению ID-карт граждан

К январю 2020 года в Беларуси будет создана техническая инфраструктура для введения идентификационных карт граждан, которые заменят нынешние паспорта, сообщил начальник управления стратегического развития Министерства связи и информатизации Сергей Новиков.

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Сергей Новиков сообщил, что ID-карту будет встроен чип с биометрическими данными о гражданине, а также его электронная цифровая подпись. Для выезда за границу белорусам будет выдаваться биометрический паспорт.

В будущем для поездок за рубеж можно будет использовать и национальную ID-карту, однако прежде белорусские ID-карты должны быть признаны международной организацией, обеспечивающей обмен данными и взаимное признание биометрических документов. По словам представителя Минсвязи, Беларусь уже вступила в эту организацию.

Кроме того, по его словам, уже подготовлен проект указа, который определит оператора, который будет отвечать за передачу данных биометрических паспортов в эту организацию.

Сергей Новиков сообщил, что в Беларуси уже почти готова инфраструктура по выпуску и обращению ID-карт. По его словам, вопрос о начале выпуска ID-карт должно решить Министерство внутренних дел, а техническая инфрастуруктура для этого в стране будет готова к началу 2020 года.