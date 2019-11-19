Минский университет третьего возраста начинает новый учебный год

Минский университет третьего возраста ( УТВ ) при поддержке компании JTI начинает новый учебный. Слушателями УТВ на 2019/2020 учебный год стали более 700 минчан возрастной категории 60+.

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В этом учебном году слушатели УТВ получат возможность изучать широкий круг дисциплин по 26 направлениям, в числе новых -- каллиграфия, комнатное садоводство, возрастной макияж, экскурсоведение, школа правовой грамотности.

Помимо учебных курсов, проект «Минский университет третьего возраста» предлагает слушателям участие в Центре общественной активности. Выбрать, где применить свои знания и опыт, можно из предложенного списка: «Буккросинг», «Бабушка на час», «Репетитор», «Офисный садовод», «Круг добра», «Подарим детям радость» или предложить собственный волонтерский проект.

Кроме того, в этом году филиал столичного неформального учебного заведения для людей старше 60 лет также открылся в Могилеве на базе Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района, где можно записаться на английский, пилатес или посещать литературную гостиную.

«Для того, чтобы вносить позитивный вклад в жизнь людей в тех регионах, где работает JTI, в Беларуси, как и во многих других странах, мы поддерживаем различные программы в социальной и культурной сфере. Университет третьего возраста является образцом эффективного проекта по инклюзивности и социализации пожилых. Наше сотрудничество с Университетом продолжается уже пять лет, и мы стремимся не только оказывать поддержку самому Университету, но и участвовать в различных совместных инициативах, например, в волонтерских мероприятиях. Уверены, что новый учебный годя для слушателей станет еще более интересным и насыщенным, и будет способствовать творческому развитию, образованию и созданию новых социальных контактов для слушателей», — отметил заместитель генерального менеджера JTI в Беларуси Геннадий Брусников.

Минский университет третьего возраста является социально-образовательным проектом, ориентированным на содействие преодолению социального исключения, повышение социального статуса и активности пожилых минчан в возрасте от 60 лет путем вовлечения их в процесс неформального образования, волонтерскую деятельность, создание условий для развития социальных контактов и творческой активности. Занятия проводятся бесплатно.

Проект «Минский университет третьего возраста» реализует Белорусская ассоциация социальных работников. Компания JTI в Беларуси оказывает поддержку с 2014 г.