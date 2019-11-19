Румас назвал условия дальнейшей интеграции с Россией

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на сегодняшнем заседании Союзного совмина заявил, что дальнейшая интеграция возможна только при решении наиболее острых вопросов двустороннего сотрудничества.

Фото пресс-службы Кабмина РФ

Как отметил Румас, «наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет».

При этом он подчеркнул, что позиция Беларуси в переговорах была «четкой и последовательной».

«Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий», — заявил Румас.

Он отметил, что пока не все эти вопросы решены в подготовленных «дорожных картах», и по некоторым имеются разные сроки их исполнения.

«В то же время для Республики Беларусь особую значимость приобретают условия функционирования экономики уже в 2020 году, так как последствия реализации в Российской Федерации налогового маневра имеют нарастающий отрицательный эффект для Беларуси», — подчеркнул глава белорусского правительства.

Напомним, Александр Лукашенко на минувшей неделе несколько раз жестко высказался о положении дел в белорусско-российских отношениях.

Сначала он заметил, что считает оскорблением, когда со стороны России в адрес Беларуси звучат обвинения в нахлебничестве. В целом, отметил президент, профильные ведомства находят общий язык, однако, когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, неожиданно возникает множество вопросов.

«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы», — заявил Лукашенко.

Глава государства также предложил напомнить партнерам о системе противовоздушной обороны: «Они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники».

Продолжились тиррады в адрес союзника 17 ноября на избирательном участке. В частности, официальный белорусский лидер заявил, что «каждый год [российские партнеры] подсовывают новые условия», из-за которых «мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем».

«Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — задал глава государства риторический вопрос.

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что это выработанная позиция: «Если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны».

Лукашенко считает, что нынешняя ситуация ненормальна. «Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз», — отметил президент.