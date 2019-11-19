Румас назвал условия дальнейшей интеграции с Россией
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на сегодняшнем заседании Союзного совмина заявил, что дальнейшая интеграция возможна только при решении наиболее острых вопросов двустороннего сотрудничества.
Как отметил Румас, «наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет».
При этом он подчеркнул, что позиция Беларуси в переговорах была «четкой и последовательной».
«Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий», — заявил Румас.
Он отметил, что пока не все эти вопросы решены в подготовленных «дорожных картах», и по некоторым имеются разные сроки их исполнения.
«В то же время для Республики Беларусь особую значимость приобретают условия функционирования экономики уже в 2020 году, так как последствия реализации в Российской Федерации налогового маневра имеют нарастающий отрицательный эффект для Беларуси», — подчеркнул глава белорусского правительства.
Напомним, Александр Лукашенко на минувшей неделе несколько раз жестко высказался о положении дел в белорусско-российских отношениях.
Сначала он заметил, что считает оскорблением, когда со стороны России в адрес Беларуси звучат обвинения в нахлебничестве. В целом, отметил президент, профильные ведомства находят общий язык, однако, когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, неожиданно возникает множество вопросов.
«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы», — заявил Лукашенко.
Глава государства также предложил напомнить партнерам о системе противовоздушной обороны: «Они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники».
Продолжились тиррады в адрес союзника 17 ноября на избирательном участке. В частности, официальный белорусский лидер заявил, что «каждый год [российские партнеры] подсовывают новые условия», из-за которых «мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем».
«Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — задал глава государства риторический вопрос.
«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства», — заявил Лукашенко.
Он также напомнил, что это выработанная позиция: «Если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны».
Лукашенко считает, что нынешняя ситуация ненормальна. «Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз», — отметил президент.