Лукашенко рассказал, как проводил время в ОАЭ

/ Общество
Просмотров: 283

Во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты Александр Лукашенко продолжал заниматься спортом. Об этом он рассказал на сегодняшнем Олимпийском собрании.

Фото пресс-службы президента

«Начали бегать. Я в своем возрасте — 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная», — признался он.

Лукашенко отметил, что во время бега думал о белорусских легкоатлетах, которые участвовали на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

«Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка — уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат», — рассказал Лукашенко.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Олимпийское собрание Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Белорусский спорт накануне грандиозного шухера

Белорусский спорт накануне грандиозного шухера

Лукашенко меняет спортивное руководство

Лукашенко меняет спортивное руководство

Лукашенко назвал тех, кто понесет ответственность за неудачи на Олимпиаде в Лондоне

Лукашенко назвал тех, кто понесет ответственность за неудачи на Олимпиаде в Лондоне

Лукашенко назвал «святую цифру» для спортсменов

Лукашенко назвал «святую цифру» для спортсменов