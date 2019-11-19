Лукашенко рассказал, как проводил время в ОАЭ

Во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты Александр Лукашенко продолжал заниматься спортом. Об этом он рассказал на сегодняшнем Олимпийском собрании.

Фото пресс-службы президента

«Начали бегать. Я в своем возрасте — 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная», — признался он.

Лукашенко отметил, что во время бега думал о белорусских легкоатлетах, которые участвовали на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

«Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка — уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат», — рассказал Лукашенко.