Кандидат Анна Канюс обжаловала результаты выборов

Кандидат в депутаты по Брестскому-Восточному избирательному округу №3 Анна Канюс 19 ноября обжаловала результаты выборов.

Фото со страницы Анны Канюс в соцсети

Как сообщила БелаПАН Канюс, в направленной в избирком Брестского-Восточного округа № 3, Брестскую областную и Центральную избирательные комиссии жалобе она перечисляет нарушения, выявленные во время досрочного голосования и в основной день выборов в округе.

Так, на 10 избирательных участках не была обеспечена сохранность ящиков с бюллетенями для досрочного голосования, помещения, где их оставляли на ночь, не опечатывали.

Канюс в жалобе заявляет, что наблюдатели и ее доверенные лица, которые вели параллельный подсчет граждан, принявших участие в досрочном голосовании и в день основного голосования, зафиксировали завышение явки избирателей.

В том числе 17 ноября на 20 участках в соответствии с протоколами всего было выдано 13.257 бюллетеней избирателям. По подсчетам наблюдателей — 8.210 бюллетеней, что на 5.047 меньше.

Практически на всех участках наблюдателям было отказано в праве «получать информацию о результатах подсчета голосов», что противоречит статье 13 Избирательного кодекса.

По решению председателей комиссий наблюдатели находились на расстоянии 3—12 метров от стола подсчета голосов и не имели возможности видеть, за кого отдан голос избирателя в бюллетенях, которые считали члены избирательной комиссии. При этом каждый член комиссии считал бюллетени, а затем сообщал председателю комиссии (письменно, шепотом или другим негласным способом) результаты подсчета.

По словам Канюс, в своей жалобе она также пишет, что 13 ноября при наблюдении за досрочным голосованием на участке № 37 ее доверенное лицо Юрий Вощенчук снял на телефон, как девушка выходит из кабинки для голосования с пачкой бюллетеней. Подойдя к ней, Вощенчук спросил, сколько у нее в руках бюллетеней. Девушка промолчала, а затем вышла из помещения для голосования, не опустив бюллетени в урну.

«При этом в итоговом протоколе количество выданных избирателям бюллетеней и количество изъятых из ящиков для голосования совпало. На это я обращаю внимание в жалобе», — отметила Канюс.

На основании всех выявленных нарушений политик требует признать недействительными результаты выборов в округе.

По официальным данным, по Брестскому-Восточному округу № 3 в парламент вновь избран Анатолий Дашко.

18 ноября аналогичную жалобу подал председатель брестской областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский, баллотировавшийся по Брестскому-Пограничному округу №4.