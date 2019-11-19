Закон «О валютном регулировании и валютном контроле»: важное в проекте новой редакции

19 ноября палата представителей приняла в первом чтении проект новой редакции закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Документ предполагает дальнейшую либерализацию отношений в сфере валютного регулирования.

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Представляя проект, заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц отметил, что основная цель документа — создание лучших условий для привлечения как корпоративного капитала, так и средств физических лиц в Беларусь.

По словам Дмитрия Калечица, документ предполагает отмену разрешительного порядка проведения физическими лицами операций, связанных с движением капитала. Помимо этого, отменяется разрешительный порядок открытия зарубежных счетов для юридических лиц.

Он отметил, что юрлицам планируется предоставить право покупать иностранную валюту через банки или на бирже без декларирования целей ее дальнейшего использования. Кроме этого, юрлицам планируется предоставить право самим определять сроки возврата валютной выручки, сообщает БелаПАН .

«Учитывая отказ от разрешительного порядка проведения валютных операций, актуальность приобретает осуществление Национальным банком мониторинга валютных операций. В связи с этим в законопроекте определены основные положения, касающиеся валютного мониторинга», — пояснил Калечиц.

Такой мониторинг будет осуществляться Нацбанком во взаимодействии с коммерческими банками, Банком развития, Комитетом госконтроля, Государственным таможенным комитетом и иными органами госуправления.

Дмитрия Калечиц сообщил, что в законопроекте устанавливается обязанность резидентов регистрировать валютные договора на интернет-портале Нацбанка и предоставлять сведения о зарегистрированных валютных договорах. При этом Нацбанку предоставляется право определить пороговые суммы операций, подлежащих регистрации.

Представитель Нацбанка считает, что принятие новой редакции закона «О валютном регулировании и валютном контроле» позволит создать «новую модель валютного режима и перейти от директивных методов регулирования к экономическим».