В Беларуси заработал платежный сервис Apple Pay

Платежный сервис Apple Pay стал доступен в Беларуси. Первыми им смогут воспользоваться обладатели платежных карточек Mastercard и Visa «БПС-Сбербанка». В ближайшее время сервис планируют запустить еще более десяти банков.​

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Как отметила исполнительный директор банка Елена Демиденко, с 19 ноября клиенты «БПС-Сбербанка» могут при помощи Apple Pay на iPhone, Apple Watch, iPad и Mac совершать покупки в магазинах, приложениях и на веб-сайтах.

Каждая покупка через Apple Pay подтверждается касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID либо вводом код-пароля на устройстве.

Как заявили в банке, безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда клиент добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple, сообщает БелаПАН .

Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится в его чипе. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay — система мобильных платежей и электронный кошелек корпорации Apple. Данной технологией могут пользоваться обладатели «Айфонов», «Айпадов», часов Apple, а также ноутбуков Mac, где есть функция Touch ID. Платежная система основана на бесконтактной технологии Near Field Communications.