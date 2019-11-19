Кандидаты в депутаты от БСДП (Грамада) в Брестской области требуют справедливых выборов

Кандидаты в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) в Брестской области 19 ноября приняли заявление, в котором не признают итоги прошедших парламентских выборов в своих округах и требуют проведения новых выборов.

Фото: аккаунт ВК Игоря Масловского

В документе заявляется, что все этапы состоявшейся избирательной кампании нельзя считать открытыми и прозрачными, а в целом выборы — свободными и справедливыми, сообщает БелаПАН .

«Мы считаем, данные факты привели к тому, что на этих выборах мы, как кандидаты в депутаты, а также избиратели девяти округов, в которых мы баллотировались, были лишены конституционного права свободно избирать и быть избранными в государственные органы. Поэтому требуем проведения новых свободных и справедливых выборов», — председатель областной партийной структуры Игорь Масловский.

В документе, в частности, речь идет о том, что окружные избирательные комиссии были сформированы из представителей провластных политических партий, общественных объединений и представителей самой власти, что уже на первом этапе подорвало доверие общества к избирательному процессу.

По словам Масловского, в заявлении обращается внимание на то, что участковые избирательные комиссии были сформированы по принципу единого места работы. Как правило, председатель участковой избирательной комиссии являлся руководителем трудового коллектива, в котором работают все или абсолютное большинство членов комиссии.

«При этом ни один из 22 выдвиженцев от нашей партии не был включен в составы участковых избиркомов», — подчеркнул Масловский.

Кроме того, в принятом заявлении, по его словам, говорится, что в ряде государственных местных СМИ были размещены материалы, направленные против кандидатов от БСДП (Грамада). «Они носили тенденциозный характер, а нередко были откровенной ложью», — заявил политик.

В документе кандидаты в депутаты от партии констатируют, что пломбы на ящиках для досрочного голосования были ненадлежащего качества, что позволяло их легко вскрыть.

Во многих случаях помещения, где ночью хранились ящики для досрочного голосования, не опечатывали. Количество проголосовавших по подсчетам наблюдателей и данным комиссий значительно отличалось.

Подсчет голосов на избирательных участках не был открытым и гласным, как того требует Избирательный кодекс и ст. 65 Конституции.

Председатель брестской городской организации социал-демократов Анна Канюс баллотировалась в Брестском-Восточном избирательном округе № 3, председатель областной партийной структуры Игорь Масловский — Брестском-Пограничном округе № 4, Федор Петрусевич — Беловежском округе № 8, Татьяна Тарасевич — Пружанском округе № 9, Виктор Ковалюк — Днепро-Бугском округе № 10, Валентин Лазаренков — Ивацевичском округе № 11, Наталья Галанина — Кобринском округе № 12, Леонид Дубоносов — Лунинецком округе № 13, Сергей Мазан — Столинском округе № 16.