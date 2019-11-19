tetrischallenge от представительницы Беларуси на «Мисс мира-2019»

Вторая вице-мисс Беларусь-2018 Анастасия Лавринчук 20 ноября улетает в Лондон на международный конкурс красоты «Мисс Мира».

Поездка на форум такого масштаба — это всегда большие сборы. Вместе с командой Национальной школы красоты она решила поддержать флешмоб #tetrischallenge и показать, что вместится в ее чемоданы. На фотографии — лишь малая часть увесистой ноши красавицы.

Изначально планировалось провести конкурс в Таиланде, поэтому багаж девушки составляла летняя одежда и он был в два раза легче. Однако организаторы решили провести соревнование в Лондоне, где в ноябре-декабре температура редко поднимается выше 10 градусов тепла. Легкие материи пришлось заменить практичными шерстяными вещами.

«Мисс Мира» предусматривает множество протокольных мероприятий и выступлений. Как итог: четыре огромных чемодана и ручная кладь, в которые вместятся 40 вечерних и коктейльных платьев, народный костюм с головным убором, 10 шляпок, 20 пар обуви.

Отдельный чемодан будет полностью отдан под подарки участницам из других стран и организаторов конкурса — это зефир от «Красного пищевика», белорусская косметика «Белита», наборы изо льна, предоставленные Белкоопсоюзом.

Отдельное внимание таможенников, скорее всего, привлечет сабля в руках белоруски. С ней Анастасия Лавринчук будет исполнять танец для номинации «Мисс Талант».

По условиям конкурса каждая представительница «Мисс мира» обязательно везет с собой флаг своей страны и книгу о культуре и достопримечательностях на английском языке, которые будут переданы в «Библиотеку мира», сообщает пресс-служба Национальной школы красоты.