В Волковыске спасли застрявшего в металлическом ограждении котенка

18 ноября на улице Калинина возле гимназии № 1 в металлическом ограждении частного домовладения застрял котенок.

Он громко мяукал и пытался освободиться, но вытащить голову из отверстия не мог. Прохожие пытались помочь котенку, однако испуганное животное вырывалось и царапалось. Пришлось звать на помощь спасателей, сообщает volkovysknews.by

Приехавшие спасатели обнаружили, что состояние котенка близко к критическому — шея котенка сильно опухла, и он с трудом дышал. Однако продолжал бороться за жизнь.

Чтобы спасти котенка, спасателям пришлось разобрать забор, сняли металлическую часть, в которой застряло животное и затем осторожно высвободить его голову, прокручивая деталь вокруг шеи. Котенок продолжал вести себя агрессивно, но удалось найти положение, в котором получилось просунуть в отверстие сначала одно ухо животного, а затем другое.

Освобожденый страдалец тут же сбежал, не сказав никому «спасибо». Но спасатели были рады, потому что главное — малыш не пострадал.