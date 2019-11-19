«Молодой фронт» заявил о пропаже активиста Александра Латышева
Общественная организация «Молодой фронт» (не зарегистрирована в Беларуси) заявила в своем телеграмм-канале о пропаже активиста 26-летнего Александра Латышева.
Аналогичное заявление разместил в Facebook политик Павел Северинец. Он пишет, что Александр Латышев пять дней не выходит на связь, и высказывает предположение, что молодой человек арестован.
«Друзья говорят, что он точно не пересекал границу, месяц назад его допрашивали сотрудники КГБ, кроме того, могли забрать и в армию», — написал Павел Северинец.
Приятель Латышева, Дмитрий Моряков, сообщил
В пресс-службе Государственного пограничного комитета БелаПАН сообщили, что на белорусско-украинской границе такой человек не задерживался. По словам приятеля Латышева, молодой человек попадал под осенний призыв в армию, но «не очень хотел служить».
В пресс-службе Министерства обороны БелаПАН сообщили, что Александр Латышев в войска не был отправлен.