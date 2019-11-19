«Молодой фронт» заявил о пропаже активиста Александра Латышева

Общественная организация «Молодой фронт» (не зарегистрирована в Беларуси) заявила в своем телеграмм-канале о пропаже активиста 26-летнего Александра Латышева.

Фото: belprauda.org

Аналогичное заявление разместил в Facebook политик Павел Северинец. Он пишет, что Александр Латышев пять дней не выходит на связь, и высказывает предположение, что молодой человек арестован.

«Друзья говорят, что он точно не пересекал границу, месяц назад его допрашивали сотрудники КГБ, кроме того, могли забрать и в армию», — написал Павел Северинец.

Приятель Латышева, Дмитрий Моряков, сообщил БелаПАН , что Александр Латышев намеревался в пятницу, 15 ноября, пересечь белорусско-украинскую границу, после этого связи с ним не было.

В пресс-службе Государственного пограничного комитета БелаПАН сообщили, что на белорусско-украинской границе такой человек не задерживался. По словам приятеля Латышева, молодой человек попадал под осенний призыв в армию, но «не очень хотел служить».

В пресс-службе Министерства обороны БелаПАН сообщили, что Александр Латышев в войска не был отправлен.