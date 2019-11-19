В Италии предлагают дать равные права животным и детям

В Италии предлагается рассмотреть законопроект по повышению статуса домашних животных. В случае одобрения документа животные фактически будут уравнены в правах с детьми.

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Согласно документу, животные приобретут статус «существ, обладающих чувствами», а сами собаки и кошки — это «не предметы, а живые существа», сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на итальянское агентство Giornale .

Giornale сообщает, что таким образом животные фактически уравняются в правах с детьми.

В случае одобрения законопроекта, хозяева должны будут обеспечивать своим питомцам соответствующий уровень жизни с учетом всех их потребностей. В частности, при разводе суд будет решать, с кем останется домашний любимец.

В случае же смерти хозяина питомца родственники умершего будут обязаны за ним ухаживать.

Помимо этого предлагается, что собаки смогут посещать церковь и другие общественные места, а вышедшие на пенсию псы-полицейские будут получать пожизненные выплаты.