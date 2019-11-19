К апрелю 2020 года в Минске могут появиться новые терминалы для пополнения электронных проездных и продажи талонов, сообщила начальник финансово-экономического управления «Минсктранса» Елена Романова корреспонденту «Минск-Новости» .

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Елена Романова отметила, что речь идет о терминалах, которые появятся на поверхности и, скорее всего, возле остановок. Устройства позволят пассажирам не только пополнять электронные проездные, но и приобретать одноразовые талоны.

По словам начальника, также прорабатывается возможность удаленного пополнения проездных через Интернет (ЕРИП). Она заметила, что реализация данного проекта будет зависеть от финансовых возможностей предприятия.

Нововведение упростит пополнение карт БСК. На WEB-сервисе пассажир выберет необходимый проездной, которому будет присвоен специализированный код. Затем в ЕРИП, в разделе «Оплата транспорта» с помощью этого кода пользователь произведет транзакцию. По словам Елены Романовой, после этого надо будет также сделать физическую запись на карточку, для чего на остановках разместят специальные устройства — к ним нужно будет приложить карту БСК.

Пока предприятие не решило, на каждой ли остановке появится такое оборудование. Возможен вариант закрепления устройства на столбах под электронными табло.

В реализации проекта у «Минсктранса» есть свой интерес — в будущем предприятие планирует закрыть свои 164 киоска. Елена Романова отметила, что на многих остановках останутся киоски «Белсоюзпечати». По ее словам, возможно, кроме талонов, в будущем можно будет договориться с ними и о продаже проездных.