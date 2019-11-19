Медведев обозначил путь решения разногласий по некоторым вопросам интеграции

Значительная часть дорожных карт союзной интеграции России и Беларуси согласована, но по каким-то вопросам, по всей вероятности, придется обратиться к президентам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на брифинге по итогам заседания Совмина Союзного государства 19 ноября в Горках (Московская область).

Медведев напомнил, что разработана 31 дорожная карта. Речь идет о весьма подробной траектории интеграции практически во всех сферах: энергетика, финансы, промышленность, аграрный комплекс, связь, макроэкономика, налоговое регулирование, денежно-кредитная политика, сообщает БелаПАН .

«Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение. Очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств (и, наверное, мы по этому пути должны пройти), а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран, чтобы они провели необходимые консультации. Я считаю, что такой откровенный разговор между нами, с участием всех наших коллег, должен позволить нам выйти на окончательные решения», — отметил премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что где-то сохраняющиеся разногласия «носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной, внимательной работы наших правительств, а где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, с участием правительств двух стран».

Как сообщали Naviny.by, премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что 20 интеграционных дорожных карт в настоящий момент уже готовы к подписанию, но нерешенные вопросы все-таки остались. «И, например, если по чувствительным для Беларуси картам — по рынку газа или по нефтяному рынку — были четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки», — сказал глава белорусского правительства.