Останки из могилы в Свислочи не принадлежат Виктору Калиновскому
Литовские ученые проанализировали результаты ДНК-экспертизы материалов с возможного захоронения брата Кастуся Калиновского. По их мнению, в могиле похоронен не Виктор Калиновский.
Как сообщали ранее Naviny.by, результаты проведенного белорусскими специалистами анализа ДНК были переданы в Литву 18 ноября.
Координатор по идентификации останков профессор Вильнюсского университета Римантас Янкаускас
Профессор выразил сожаление, что результаты экспертизы были переданы очень поздно. По его словам, генетическая экспертиза была сделана ещё 1 октября, а антропологическая завершена ещё в конце сентября.