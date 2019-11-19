Останки из могилы в Свислочи не принадлежат Виктору Калиновскому

/ Экономика
Просмотров: 50

Литовские ученые проанализировали результаты ДНК-экспертизы материалов с возможного захоронения брата Кастуся Калиновского. По их мнению, в могиле похоронен не Виктор Калиновский. 

Предполагаемое место захоронения в Свислочи


«Белсат» у жывым эфіры пакажа цырымонію пахавання парэшткаў Кастуся Каліноўскага

Как сообщали ранее Naviny.by,  результаты проведенного белорусскими специалистами анализа ДНК были переданы в Литву 18 ноября. 

Координатор по идентификации останков профессор Вильнюсского университета Римантас Янкаускас рассказал телеканалу «Белсат» о том, что литовский судебный медик сопоставил данные и пришёл к выводу, что хромосомы и ДНК не совпадают с ДНК Кастуся Калиновского. «Поэтому захоронение в Свислочи — не брата Кастуся Калиновского. Идентифицировать, кто похоронен в могиле, не представляется возможным, это неизвестное лицо», — заключил он.

Профессор выразил сожаление, что результаты экспертизы были переданы очень поздно. По его словам, генетическая экспертиза была сделана ещё 1 октября, а антропологическая завершена ещё в конце сентября.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: жилищное строительство

Другие материалы на эту тему:

Столичный рынок квартир. Жилья строят меньше, зато цены стабильны

Столичный рынок квартир. Жилья строят меньше, зато цены стабильны

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан