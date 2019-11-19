Останки из могилы в Свислочи не принадлежат Виктору Калиновскому

Литовские ученые проанализировали результаты ДНК-экспертизы материалов с возможного захоронения брата Кастуся Калиновского. По их мнению, в могиле похоронен не Виктор Калиновский.

Предполагаемое место захоронения в Свислочи

Как сообщали ранее Naviny.by, результаты проведенного белорусскими специалистами анализа ДНК были переданы в Литву 18 ноября.

Координатор по идентификации останков профессор Вильнюсского университета Римантас Янкаускас рассказал телеканалу «Белсат» о том, что литовский судебный медик сопоставил данные и пришёл к выводу, что хромосомы и ДНК не совпадают с ДНК Кастуся Калиновского. «Поэтому захоронение в Свислочи — не брата Кастуся Калиновского. Идентифицировать, кто похоронен в могиле, не представляется возможным, это неизвестное лицо», — заключил он.

Профессор выразил сожаление, что результаты экспертизы были переданы очень поздно. По его словам, генетическая экспертиза была сделана ещё 1 октября, а антропологическая завершена ещё в конце сентября.