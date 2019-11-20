Объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении.

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Как сообщается, сегодня на погоду в Беларуси окажет влияние область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

По прогнозу синоптиков, будет преобладать облачная погода. Без существенных осадков. Утром в большинстве районов Брестской, Гродненской и Минской областей (в других регионах — местами).

Белорусские спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме. О рекомендациях Госавтоинспекции можно узнать здесь.

Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимально воздух прогреется до +1..+7°C (на юго-западе до +8..+10°C).

В столице существенных осадков не прогнозируется. Утром туман. Столбик термометра покажет следующие значения: