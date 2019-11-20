Университет имени Гилевича обратится за лицензией на обучение

Ректорат частного Университета имени Нила Гилевича, основанный «Таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны», планирует подать в Минобразования документы для получения лицензии на обучение по специальности «Культурология».

Как сообщила БелаПАН председатель ТБМ, депутат Палаты представителей Елена Анисим, 17 июля руководство вуза подало на экспертизу учебно-методического совета при Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ) разработанные планы обучения и методические комплексы по учебным профилям «Полонистика» и «Германистика» в рамках специальности «Культурология».

Не так давно, по словам Анисим, совет БГУКИ вынес положительное заключение по анализировавшимся документам Университета имени Нила Гилевича. «Теперь у нас есть рекомендация открывать специальность «Культурология», — сказала она. — Таким образом, по одной специальности первый шаг уже сделан. Теперь нужно двигаться дальше. Мы должны подготовить тот же самый пакет документов, приложить заключение совета и подать их на получение лицензии по этой специальности».

Председатель ТБМ также отметила, что аналогичный экспертный совет при Белгосуниверситете ранее вынес ряд замечаний относительно учебно-методических комплексов по специальностям «Музейное дело, охрана памятников, туризм», «Литературный и художественный перевод», «Информатика, веб-дизайн и компьютерные технологии».

«По ним есть мелкие замечания. Их нужно исправить, подать документы заново, и, думаю, совет склонится в нашу сторону», — заявила Анисим.

Ранее исполняющий обязанности ректора вуза почетный председатель ТБМ Олег Трусов говорил БелаПАН, что если лицензии Минобразования по упомянутым специальностям удастся получить до 1 марта 2020 года, летом университет проведет набор студентов, которых начнут обучать с сентября.

Создавать частный белорусскоязычный университет ТБМ начало в 2017 году. В конце сентября того же года Мингорисполком зарегистрировал вуз как структурное подразделение ТБМ и выделил помещение для офиса будущего учебного заведения, однако после этого столичные власти долгое время отказывались регистрировать название вуза. После полутора десятков неудачных попыток его зарегистрировали как Университет имени Нила Гилевича. Вскоре был зарегистрирован и устав вуза, согласно которому обучение студентов в перспективе будет вестись по 56 специальностям.

Во время «Большого разговора с президентом» 1 марта текущего года, в котором участвовал Олег Трусов, Александр Лукашенко положительно оценил создание университета. «То, что вы там — это надо поинтересоваться — университет создали сами, не надеясь ни на кого, — ну, это хорошо», — сказал официальный лидер государства. В то же время он предупредил: «Только чтоб это был, Олег, правильный университет. Ну мы ж с тобой уже прожили немало времени. Чтобы русский язык уважали и изучали».