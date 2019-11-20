Вудкрофт надеется, что «Динамо» позитивно завершит выездную сессию

По словам наставника минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта, тренерский штаб хорошо изучил «Торпедо» и знал, что от него можно ожидать.

«Понимали, что соперник выйдет заряженным с первых минут. Так и получилось. Это мы ожидали, но, к сожалению, не смогли совладать с таким атакующим настроем. «Торпедо» доминировало первые четыре минуты игры и было за это вознаграждено. Дальше мы смогли успокоить игру, стали оказывать сопротивление, выровняли игру во втором периоде, в котором смогли максимально приблизиться к сопернику», — рассказал главком «зубров».

Он отметил, что в концовке получили «ненужное удаление», что бывает нередко.

«Дальше вы всё видели, мы сняли вратаря, нам забросили в пустые. Мы все равно смогли сократить разрыв в счете, но это было слишком поздно для нас», — заявил Вудкрофт.

Он рассказал, что во время международной паузы тренерский штаб занимался анализом ошибок.

«Мы нашли места, где можем улучшить игру, и это пошло на пользу. Да, мы действительно неплохо сыграли два первых матча после перерыва. Сегодня у нас тоже был шанс победить, но, к сожалению, мы очень плохо начали третий период, также как и первый», — посетовал главком.