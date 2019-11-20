С сегодняшнего дня ставка рефинансирования в Беларуси снижена с 9,5 до 9% годовых. Такое решение принял Нацбанк.

Как отметили в пресс-службе регулятора, в III квартале интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре 2019 года составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020-го инфляция будет находиться вблизи 5%.

Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики, отмечает регулятор.

20 ноября также снижены ставка по кредиту овернайт с 10,75 до 10% годовых и ставка по депозиту овернайт — с 8,25 до 8% годовых.

«Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину», — сообщает регулятор.

Предыдущий раз Нацбанк снизил ставку рефинансирования 14 августа с 10 до 9,5% годовых. До этого в течение последнего года регулятор откладывал снижение ставки рефинансирования, обосновывая такое решение некоторым ускорением инфляционных процессов в стране.

Согласно официальному прогнозу регулятора, в 2019 году инфляция не должна превысить 5%. В октябре рост цен составил 0,5%, с начала года — 3,9%.

Очередное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано 12 февраля 2020 года.