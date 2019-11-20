Мархель не нашел причин поражения белорусов от черногорцев

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Наставник национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель по горячим следам после проигранного поединка сборной Черногории не стал объяснять причины минорного окончания сезона.

Фото пресс-службы АБФФ

19 ноября белорусская сборная в гостях уступила 0:2.

«Первое впечатление: игра у нас не получилась. Ни с точки зрения результата, ни с точки зрения качества игры», — заявил после игры тренер.

Он согласился с мнением, что команда не была настроена на борьбу, уступила практически во всех компонентах.

Впрочем, отметил Мархель, белорусская сборная «умеет и может играть лучше».

Главком не стал скрывать, что представляет реакцию болельщиков: «Нам хотелось закончить сезон на мажорной ноте. К сожалению не получилось. Не хотел бы по персоналиям кого-то обвинять».
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Тэги: футбол-сборная Персона: Михаил Мархель

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