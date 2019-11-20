Мархель не нашел причин поражения белорусов от черногорцев
Наставник национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель по горячим следам после проигранного поединка сборной Черногории не стал объяснять причины минорного окончания сезона.
19 ноября белорусская сборная в гостях уступила 0:2.
«Первое впечатление: игра у нас не получилась. Ни с точки зрения результата, ни с точки зрения качества игры», — заявил после игры тренер.
Он согласился с мнением, что команда не была настроена на борьбу, уступила практически во всех компонентах.
Впрочем, отметил Мархель, белорусская сборная «умеет и может играть лучше».
Главком не стал скрывать, что представляет реакцию болельщиков: «Нам хотелось закончить сезон на мажорной ноте. К сожалению не получилось. Не хотел бы по персоналиям кого-то обвинять».