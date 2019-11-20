Линкявичюс: Кремль сильно давит на Беларусь
По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, позиция Вильнюса по вопросу БелАЭС не меняется, но отношение к двустороннему диалогу стало другим.
«Мы думаем, что отсутствие диалога не отвечает нашим национальным интересам, надо говорить. Насколько это повлияет на ситуации — иной вопрос, однако мы будем говорить на разных уровнях», — сказал министр.
Он отметил, что Литва хочет, чтобы Беларусь, «насколько это возможно, была независимой, поскольку мы видим, что она испытывает большое давление со стороны восточного соседа».
В этой связи, заявил глава МИД, мы хотели бы, чтобы «диалог с Литвой помог этой стране, насколько возможно, и помог нашим национальным интересам».
Как отметил Линкявичюс, в самой Беларуси вряд ли что-то существенно изменилось, особенно если говорить про последние парламентские выборы.
«Мы там не видим изменений. Но международное окружение изменилось, сохраняется сильное давление со стороны восточного соседа. В наших национальных интересах — сделать так, чтобы эта страна оставалась как можно более независимой. Изменилась тактика наших стратегических партнеров. Если США применяли тактику изоляции, то сейчас ситуация изменилась. Мы это должны учесть», — приводит