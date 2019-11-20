Линкявичюс: Кремль сильно давит на Беларусь

По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, позиция Вильнюса по вопросу БелАЭС не меняется, но отношение к двустороннему диалогу стало другим.

«Мы думаем, что отсутствие диалога не отвечает нашим национальным интересам, надо говорить. Насколько это повлияет на ситуации — иной вопрос, однако мы будем говорить на разных уровнях», — сказал министр.

Он отметил, что Литва хочет, чтобы Беларусь, «насколько это возможно, была независимой, поскольку мы видим, что она испытывает большое давление со стороны восточного соседа».

В этой связи, заявил глава МИД, мы хотели бы, чтобы «диалог с Литвой помог этой стране, насколько возможно, и помог нашим национальным интересам».

Как отметил Линкявичюс, в самой Беларуси вряд ли что-то существенно изменилось, особенно если говорить про последние парламентские выборы.