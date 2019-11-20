Новое ЧП в силовых органах: пограничник-срочник покончил жизнь самоубийством

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Новое ЧП в силовых органах произошло в Беларуси. Как сообщается, в Мозырском погранотряде сегодня ночью был обнаружен труп военнослужащего срочной службы (1999 года рождения) с признаками суицида.


Что известно о солдате, который сбежал из части и был найден повешенным

Как сообщает Госпогранкомитет, он был призван на службу год назад. Службу проходил в Мозырском погранотряде. Характеризовался положительно. Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за «разумную инициативу и усердие, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе».

Молодой человек не раз говорил сослуживцам, что планирует остаться на контракт. Совсем недавно он «прибыл из основного отпуска, который проводил дома».

В настоящее время Следственным комитетом проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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Тэги: ГПК белорусская армия суицид самоубийство в армии Город: Мозырь

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