Новое ЧП в силовых органах: пограничник-срочник покончил жизнь самоубийством

Новое ЧП в силовых органах произошло в Беларуси. Как сообщается, в Мозырском погранотряде сегодня ночью был обнаружен труп военнослужащего срочной службы (1999 года рождения) с признаками суицида.

Как сообщает Госпогранкомитет, он был призван на службу год назад. Службу проходил в Мозырском погранотряде. Характеризовался положительно. Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за «разумную инициативу и усердие, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе».

Молодой человек не раз говорил сослуживцам, что планирует остаться на контракт. Совсем недавно он «прибыл из основного отпуска, который проводил дома».

В настоящее время Следственным комитетом проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.