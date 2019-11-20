Оппозиция продолжает опротестовывать результаты выборов

Кандидаты в депутаты Игорь Лобков, Надежда Гацак и Валентин Фролов 19 ноября подали в Центризбирком заявления о том, что не признают официальные итоги парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», все трое являются участниками оргкомитета по созданию общественного объединения «Молодые христианские демократы», но баллотировались в Палату представителей от других партий: Гацак и Фролов — от ОГП, Лобков — от БСДП (Грамада).

Свои заявления они обосновали результатами наблюдения кампаний «Право выбора» и «Правозащитники за свободные выборы», а также предварительными выводами наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

«То, что происходило во время подсчета голосов, иначе как фарсом назвать нельзя, — заявила Гацак. — Как свидетельствуют независимые наблюдатели, явка была накручена в разы. Цензура на телевидении, повальная нерегистрация и лишение регистрации кандидатов и наблюдателей свидетельствуют о том, что настоящих выборов не было».

Фролов отметил, что в день голосования вместе с коллегой находился на одном из избирательных участков. «При нас дописали несколько сотен человек. Об этом мы также сообщили миссии ОБСЕ», — сказал он.

«Я был наблюдателем, и своими собственными глазами зафиксировал много нарушений: много карусельщиков, члены комиссий накручивали явку. И это далеко не все», — отметил в свою очередь Лобков, который во время наблюдения был удален с участка.