«Беларусбанк» за десять месяцев «наварил» 340 млн рублей

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Прибыль ОАО «АСБ Беларусбанк» за десять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 14 млн рублей, или на 4%, и достигла 340 млн рублей.

Как сообщил заместитель директора финансово-экономического департамента Максим Халецкий на ежегодной встрече акционеров «Беларусбанка», рентабельность нормативного капитала составила 10,6%. Уровень рентабельности сложился на 2,1 процентных пункта выше значения, предусмотренного стратегией развития.

Заместитель директора департамента пояснил, что ключевым фактором высоких показателей прибыли и рентабельности стало существенное улучшение эффективности деятельности, в том числе измеряемое отношением операционных затрат к прибыли. При установленном стратегией значении не более 48% «Беларусбанк» обеспечил показатель 44,6%. Этот уровень является самым низким в банковской системе республики, обратил внимание докладчик.

Директор департамента инвестиций и ценных бумаг Алексей Амарин сообщил о планируемой реализации выкупленных банком собственных простых акций. Этот вопрос предполагается рассмотреть на собрании акционеров банка в первой декаде декабря — в случае положительного решения продажа начнется до конца года. Право приобретения акций в первоочередном порядке будет у действующих акционеров «Беларусбанка».

На собрании также было сообщено, что «Беларусбанк» продолжит активно развивать цифровые каналы продаж, разрабатывать и внедрять новые цифровые продукты и услуги. Что касается кредитной поддержки развития реального сектора экономики, отмечено, что банк и дальше будет уделять большое внимание поддержке предприятий малого и среднего бизнеса за счет расширения и совершенствования механизмов доступа к финансированию, модернизации линейки банковских продуктов и услуг.

«Все это позволит повысить уровень лояльности клиентов, а также вывести банк в лидеры не только по масштабам бизнеса, но и по качеству, технологичности, эффективности», — подчеркивается в сообщении.

ОАО «АСБ «Беларусбанк» — крупнейший белорусский коммерческий банк. Доля государства в уставном фонде составляет 98,761%. В 2018 году прибыль «Беларусбанка» выросла вдвое и составила 341 млн рублей.
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Тэги: банки Беларусбанк Персона: Максим Халецкий Алексей Амарин

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