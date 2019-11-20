Пришел устраиваться в такси, а украл сейф с деньгами

Гомельские правоохранители расследуют дело о похищении сейфа у одной из служб такси областного центра.

Как сообщается, происшествие случилось в ночь на 15 ноября. По данным пресс-службы МВД, в сейфе хранились 26 автомобильных ключей, три телефона, ноутбук и более 15 тыс. белорусских рублей.

За короткое время оперативникам уголовного розыска удалось выйти на след преступников. По подозрению были задержаны два жителя региона (один из них рецидивист; пытался устроиться в фирму водителем такси).

Во время обысков у них дома были найдены часть денег и ноутбук. Также правоохранители нашли сейф, который злоумышленники выбросили в реку в Ветковском районе.

Каждому из задержанных, если их вина будет доказана в суде, грозит до семи лет колонии.