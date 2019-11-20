Петришенко: нацкомиссия по правам ребенка будет выезжать на места для решения проблем

Национальная комиссия по правам ребенка будет практиковать выезды на места для решения проблемных вопросов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Как сообщает пресс-служба правительства, вице-премьер подчеркнул, что члены Национальной комиссии по правам ребенка «должны проводить приемы не только в Минске, но и выезжать в регионы, сами инициировать обсуждение проблемных вопросов, работать на упреждение негативных ситуаций».

Чиновник привел в качестве примера посещение межведомственной группой комиссии в октябре в Кореличском районе Гродненской области семьи, где дети больше месяца не ходили в школу.

Особую тревогу у Петришенко вызывают факты насилия во внешне благополучных семьях, отмечает пресс-служба. Он считает необходимым «незамедлительно принимать конкретные действия для недопущения таких случаев».

На заседании нацкомиссии обсужден отчет о выполнении ранее данных поручений, а также применение обновленных критериев признания семейного неблагополучия (порядок установлен 1 февраля текущего года).

Так, детализированы процедура выявления социально опасного положения детей, деятельность каждого государственного органа, механизм взаимодействия. Предусмотрена возможность законным представителям обжаловать принятое решение.

Вместе с тем, подчеркнул Петришенко, мониторинг практики, отдельные резонансные факты свидетельствуют о том, что есть еще над чем работать. «Мы должны детально обсудить, какие нормы необходимо уточнить», — сказал он.

Еще одной темой заседания стала защита молодежи от наркоторговли и потребления наркотиков. Недавно ее широко обсуждали на совещании у главы государства. Там отмечалось, что при положительной динамике снижения количества случаев потребления наркотиков и наркопреступлений проблема остается актуальной.

«Мы должны выработать конкретные предложения о дополнительных практических мерах по профилактике среди несовершеннолетних распространения и потребления наркотических средств. Здесь важна активная работа по антинаркотической пропаганде в семье, детской и молодежной среде, учреждениях образования, культуры, в СМИ и интернете», — сказал Петришенко.

20 ноября — Всемирный день ребенка. Принятая в 1989 году Конвенция ООН о правах ребенка — первый и основной международно-правовой документ, посвященный правам ребенка. Беларусь присоединилась к конвенции в 1990 году. Через три года в стране был принят закон «О правах ребенка», а в 1996 году создана Национальная комиссия по правам ребенка.