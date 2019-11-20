В лесу под Логойском подросток подстрелил брата

В Логойском районе 13-летний мальчик получил огнестрельные ранения — в него выстрелил старший брат.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, дети нашли в сарае ружье и отправились в лес пострелять: «По всей вероятности, пока младший устанавливал мишень, старший брат произвел случайный выстрел».

В ходе разбирательства выяснилось, что у 50-летнего жителя района официально зарегистрировано охотничье ружье, которое хранилось в сейфе. Кроме него у мужчины имелись еще два «левых ствола», которые он «прятал в стоге сена в сарае». Один из них дети и взяли на «испытание».