На четверг из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 ноября, утром и днем ожидается усиление ветра.

Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: