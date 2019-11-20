На четверг из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение

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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 ноября, утром и днем ожидается усиление ветра.

Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

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