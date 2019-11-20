Европарламент: выборы вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков

Прошедшие в Беларуси парламентские выборы «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков», сообщается в заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня, размещенном на сайте ЕП.

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Он отметил, что Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за выборами, но евродепутаты с должным вниманием изучили выводы международных наблюдателей миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает БелаПАН .

«В настоящее время Европейский парламент не имеет официальных отношений с Национальным собранием Беларуси из-за неспособности этой страны проводить выборы в соответствии с международными демократическими стандартами и выполнять свои обязательства, когда речь идет о соблюдении основных свобод и верховенстве закона, — сказал Бедронь. — Эти досрочные парламентские выборы могли стать поворотным моментом, которого мы ждали, чтобы разблокировать эту ситуацию. Мы, безусловно, ценим аккредитацию белорусскими властями ряда местных и международных наблюдателей в знак доброй воли, а также ценим тот факт, что день выборов прошел спокойно. Но все же эти выборы вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков. Избирательный закон применялся выборочно, чтобы заставить замолчать несогласных».

Глава делегации также отметил, что белорусские власти оставили без внимания рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ, в том числе те, которые касались несбалансированного состава участковых избирательных комиссий и отсутствия прозрачности во время подсчета голосов.

«Мы верим, что доверие граждан Беларуси к государственным институтам является залогом стабильности и процветания их страны, — сказал глава делегации Европарламента по связям с Беларусью. — Поэтому мы призываем белорусские власти проявить ответственность и предпринять значимые шаги для выполнения вышеупомянутых рекомендаций в преддверии президентских выборов в следующем году».

Как сообщали Naviny.by, в представленном 18 ноября отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ говорится, что «парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали стандартам проведения выборов».

Также сообщалось, что пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич заявила, что парламентская избирательная кампания в Беларуси стала «упущенной возможностью для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами».