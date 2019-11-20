В Беларусь прибыла вторая пара истребителей Су-30СМ

20 ноября из России на аэродром в Барановичах прибыла вторая пара многофункциональных истребителей Су-30СМ.

Как сообщали Naviny.by, всего в Беларусь будет поставлено 12 самолетов Су-30СМ.

Министерстве обороны , «самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства». Как отмечали в, «самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства».

В оборонном ведомстве самолеты назвали «мощным инструментом для обеспечения военной безопасности».