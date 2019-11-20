В Беларусь прибыла вторая пара истребителей Су-30СМ

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20 ноября из России на аэродром в Барановичах прибыла вторая пара многофункциональных истребителей Су-30СМ.  

Как сообщали Naviny.by, всего в Беларусь будет поставлено 12 самолетов Су-30СМ.

Как отмечали в Министерстве обороны, «самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства». 
 
В оборонном ведомстве самолеты назвали «мощным инструментом для обеспечения военной безопасности».
 
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Тэги: Су-30СМ ВВС Беларуси