Дом печати в Минске будет выставлен на повторный аукцион со снижением цены на 20%

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30 декабря пройдет повторный аукцион по продаже исторического здания Дома печати в Минске со снижением начальной стоимости на 20%.

Фото planetabelarus.by

Аукцион, назначенный на 20 ноября, не состоялся по причине отсутствия заявок, соообщили БелаПАН в Минскгоримуществе.

Ранее планировалось, что здание Дома печати, имеющее статус историко-культурной ценности, будет продаваться по рыночной стоимости с заключением договора аренды земельного участка. Начальная его цена составила около 7 млн рублей. С учетом понижения начальная цена составит 5,6 млн рублей.

Здание было построено в 1929—1935 годах для размещения типографии, Белгосиздата, Белполиграфтреста. В 1959 году был возведен редакционный корпус (проспект Независимости, 77). В 1963 году со стороны улицы Сурганова был сооружен цех глубокой печати, в 1975 году — корпус офсетной печати, а также культурно-бытовой корпус с клубом и столовой. В конце XX века в здании размещалось издательство ЦК КПБ, редакции множества газет (в частности «Звязда», «Советская Белоруссия») и журналов.
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Тэги: аукцион историко-культурная ценность Город: Минск

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