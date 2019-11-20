Эксперты предполагают дальнейшее снижение ставки рефинансирования в Беларуси

/ Экономика
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Нацбанк Беларуси в 2020 году может продолжить практику снижения ставки рефинансирования. Об этом сообщается в обзоре, который подготовил центр макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Как сообщали Naviny.by, в ноябре Нацбанк принял решение о снижении ставки рефинансирования с 9,5 до 9%, обосновав его замедлением инфляционных процессов в стране и предположив, что по итогам 2019 года инфляция окажется вблизи 5%.

Аналитики центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка» согласны с прогнозом Нацбанка Беларуси. Они предполагают, что в будущем году инфляция в Беларуси также будет находиться в районе 5%, сообщает БелаПАН.

«В случае отсутствия внешних шоков, подобные условия позволят продолжить снижение ставки рефинансирования, мы оцениваем суммарное снижение за год в 100 базисных пунктов (1 процентный пункт)», — прогнозируют эсперты.

Ранее Naviny.by сообщали, что Нацбанк Беларуси не видит серьезных рисков для ценовой и финансовой стабильности в 2020 году. 

 

Сюжет: Бизнес в Беларуси
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Тэги: ставка рефинансирования Персона: Павел Каллаур

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