Белорусская группа «J:Морс» выступила в ООН

Группа «J:Морс» дала концерт во Дворце наций в Женеве в рамках акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка. Коллектив стал первым белорусским современным поп/рок-артистом, выступившим в этих стенах.

Фото Valeria Ermantraut

Мероприятие открыли директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, региональный директор ЮНИСЕФ Афшан Хан, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич.

На концерте присутствовали аккредитованные в Женеве дипломаты, сотрудники международных организаций, а также представители белорусской диаспоры, проживающие в Швейцарии.

Все желающие могли попасть на концерт бесплатно по регистрации. Помимо этого в Женеве состоялась творческая встреча с группой для белорусов Швейцарии.

Концерт состоялся при поддержке ЮНИСЕФ, Ассоциации белорусов в Швейцарии, а также Фонда Марии Магдалены Радзивилл.

Выступление в Женеве стало частью большого юбилейного тура «J:Морс» с программой «20 лет. Полёт норм!». Ближайшие концерты группы состоятся в Москве (21.11), Сморгони (23.11), Гродно (24.11), Речице (28.11).