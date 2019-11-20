С 21 ноября в Беларуси ожидается сильное похолодание

С четверга синоптики прогнозируют значительное похолодание.

Синоптик отметил, что в Минске до конца недели ожидается до 5-6 градусов мороза. Понижение температурного фона произойдет из-за прихода воздуха арктического происхождения, сообщают «Минск-Новости» .

22 ноября и в выходные погода на территории Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированная холодным арктическим воздухом.

Ночью столбик термометра опустится до 6–10 градусов мороза, в восточных районах при прояснениях — до -12 °C. Днем температура воздуха составит от -4 °C на востоке до +3 °C в западной части Беларуси. Однако снега пока не предвидится.