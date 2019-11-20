В Беларуси заработали горячие линии по вопросам пребывания детей в школах

Комитет госконтроля организовал специальные горячие линии по вопросам функционирования школ и обеспечения безопасности школьников.

сообщается , что жители Беларуси могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в школах по телефонам: На сайте ведомства, что жители Беларуси могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в школах по телефонам:

в Минске — 8 (017) 328 66 83, 328 59 09;

в Брестской области — 8 (0162) 21 18 76;

в Витебской области — 8 (0212) 37 61 53;

в Гомельской области — 8 (0232) 23 83 85, 23 83 68;

в Гродненской области — 8 (0152) 79 88 40, 79 88 18, 79 88 19;

в Минской области — 8 (017) 331 64 59;

в Могилевской области — 8 (0222) 62 48 97, 62 41 94, 62 54 22.

Информацию на горячие линии можно сообщить до 16 декабря 2019 года.

В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, а также рабочие группы в регионах республики, в состав которых вошли представители Комитета госконтроля, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта и их территориальных подразделений.