В Беларуси заработали горячие линии по вопросам пребывания детей в школах

/ Общество
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Комитет госконтроля организовал специальные горячие линии по вопросам функционирования школ и обеспечения безопасности школьников.

На сайте ведомства сообщается, что жители Беларуси могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в школах по телефонам: 
 
в Минске — 8 (017) 328 66 83, 328 59 09; 
в Брестской области — 8 (0162) 21 18 76; 
в Витебской области — 8 (0212) 37 61 53; 
в Гомельской области — 8 (0232) 23 83 85, 23 83 68; 
в Гродненской области — 8 (0152) 79 88 40, 79 88 18, 79 88 19; 
в Минской области — 8 (017) 331 64 59; 
в Могилевской области — 8 (0222) 62 48 97, 62 41 94, 62 54 22. 
 
Информацию на горячие линии можно сообщить до 16 декабря 2019 года. 
 
В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, а также рабочие группы в регионах республики, в состав которых вошли представители Комитета госконтроля, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта и их территориальных подразделений.
 
Как сообщали Naviny.by, в ближайшее время специалисты проведут проверки по вопросам, связанным с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах.  
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Тэги: безопасность школьников школы Беларуси

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