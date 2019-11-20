В Беларуси заработали горячие линии по вопросам пребывания детей в школах

Комитет госконтроля организовал специальные горячие линии по вопросам функционирования школ и обеспечения безопасности школьников.
На сайте ведомствасообщается, что жители Беларуси могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в школах по телефонам:
в Минске — 8 (017) 328 66 83, 328 59 09;
в Брестской области — 8 (0162) 21 18 76;
в Витебской области — 8 (0212) 37 61 53;
в Гомельской области — 8 (0232) 23 83 85, 23 83 68;
в Гродненской области — 8 (0152) 79 88 40, 79 88 18, 79 88 19;
в Минской области — 8 (017) 331 64 59;
в Могилевской области — 8 (0222) 62 48 97, 62 41 94, 62 54 22.
Информацию на горячие линии можно сообщить до 16 декабря 2019 года.
В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, а также рабочие группы в регионах республики, в состав которых вошли представители Комитета госконтроля, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта и их территориальных подразделений.
Как сообщалиNaviny.by, в ближайшее время специалисты проведут проверки по вопросам, связанным с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах.